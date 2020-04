publié le 21/04/2020 à 09:02

Vous savez ce qu'on dit habituellement des hypocondriaques, ce sont des personnes qui ont tendance à se sentir mal quand tout va bien et qui savent qu'elles iront encore plus mal quand tout ira mieux. Selon eux, la moindre alerte, le moindre début de symptôme est la preuve irréfutable d'une contamination par le coronavirus. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas le leur reprocher.

On est en présence d'un effet domino. Vous savez que lorsqu'on est anxieux, on peut avoir des bouffées d'angoisse. Et lorsqu'on a des bouffées d'angoisse, cela peut déboucher sur des difficultés respiratoires et il se trouve qu'elles font partie des symptômes du Covid-19. Alors comment se sortir de cette spirale infernale ? Il y a deux pistes.

La première consiste à tenir un journal où on note ce qui va bien afin d'arrêter de se focaliser sur ce qui va mal. La deuxième est apprendre à contrôler sa respiration. Pour le faire, il existe une application qui s'appelle Respirelax. Vous allez tomber sur un petit film très monotone mais bien utile. Il suffit de suivre la bulle du regard et ce qui est stupéfiant c'est qu'on s’aperçoit qu'hypocondriaque ou pas, on ne sait pas respirer correctement.