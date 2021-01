publié le 10/01/2021 à 16:25

Quelques semaines après Pfizer, le vaccin Moderna arrive en France. Vendredi, les autorités de santé ont donné leur feu vert à l'utilisation de ce deuxième vaccin contre la Covid-19, déjà utilisé aux États-Unis depuis mi-décembre. Olivier Véran a annoncé ce dimanche que les 50.000 doses du vaccin américain commandées par la France, vont être livrées ce lundi.

Invité ce dimanche 10 janvier du Grand rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos, le ministre de la Santé a annoncé "une livraison de 50.000 premières doses demain (lundi, ndlr). Elles seront validées très vite par les pharmaciens français et d'ici mercredi nous allons les dispatcher dans les régions et villes françaises où la circulation du virus est la plus intense".

"Nous faisons le choix de prioriser ces territoires où l'épidémie fait rage. Il y aura des doses en particulier à Nancy, à Strasbourg, à Besançon, à Nice", a détaillé Olivier Véran, rappelant sa volonté "d'intensifier la vaccination des publics prioritaires partout où le virus circule le plus".

