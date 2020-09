Le masque peut-il causer des problèmes aux yeux ?

publié le 09/09/2020 à 10:03

Depuis que le masque est obligatoire dans de nombreux lieux publics, on entend beaucoup de rumeurs sur ses éventuelles conséquences. Le masque empêcherait de respirer, causerait des problèmes de peau, décollerait les oreilles, serait à l'origine d'allergies... Entre vrais inconvénients et fausses informations, il est parfois difficile de faire le tri.

Selon certains, le masque ferait aussi mal aux yeux. Il pourrait même boucher le canal lacrymal et causer des infections. "Ce sont de grosses bêtises", répond à RTL.fr le professeur Laurent Kodjikian, président de la Société française d'ophtalmologie.

L'ophtalmologiste, chef de service adjoint à l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon, explique que le masque ne peut pas boucher le canal lacrymal. "Le point lacrymal, c'est le petit trou que vous voyez au coin de votre paupière inférieure. C'est par là que les larmes s'écoulent directement à l'intérieur de votre nez. Tant que vous ne portez pas le masque sur les yeux, vous ne pouvez pas le boucher", détaille-t-il.

Même constat de la part du docteur Stéphane Delage, secrétaire général adjoint du Syndicat national des ophtalmologistes de France. "Le reste du canal lacrymal, qui se situe dans le nez, est en profondeur. Il est impossible que le masque le comprime et le bouche", précise-t-il par ailleurs.

Une possibilité d'avoir les yeux plus secs

Pour les deux spécialistes, il est seulement possible d'avoir les yeux plus secs à cause du masque. "Si l'arrête du masque n'est pas bien pincée sur le nez, la respiration remonte et on peut avoir les yeux un peu plus secs", explique Laurent Kodjikian. "Le problème se pose plutôt pour les personnes âgées, ou les gens qui avaient déjà un problème de sécheresse des yeux. Mais le masque ne va pas créer une sécheresse oculaire", soutient son confrère.

Même si on a les yeux secs, ce n'est pas dangereux, selon les médecins. Si c'est votre cas, vous pouvez acheter des larmes artificielles en pharmacie. Ce sera plus efficace que du sérum physiologique, car celui-ci sèche plus vite.

En bref, le rapport bénéfice-risque est toujours largement en faveur du masque. Même s'il peut être à l'origine de quelques désagréments, comme le fait d'avoir les yeux secs, éviter la contamination au coronavirus est prioritaire.