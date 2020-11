publié le 19/11/2020 à 20:11

"Le confinement n'est pas terminé : il n'est pas d'actualité de déconfiner". C’est ainsi que le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé, ce jeudi 19 novembre, que le déconfinement n’interviendra pas dans un futur proche, comme l’avait déjà souligné mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Ce jeudi 19 novembre, le ministre a fait un point sur l’évolution sanitaire en France. Accompagné du directeur de la santé, Jérôme Salomon, et de la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, il a encouragé les Français à "poursuivre les efforts" et à rester "vigilants" pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.

Le niveau des contaminations quotidiennes est aujourd'hui équivalent à celui observé pendant la période du couvre-feu, mais la situation est préoccupante dans les hôpitaux et dans les Ehpad. "Le virus circule moins vite depuis la mise en place du couvre-feu et du confinement (...) mais la charge sanitaire reste élevée dans nos hôpitaux. Elle a commencé à se réduire progressivement mais cela va prendre du temps", a-t-il indiqué.

Olivier Véran a par ailleurs rappelé les lieux où les risques de contamination sont importants, à savoir, "les endroits où on boit, où on mange, où on transpire, où on chante". Il a également insisté sur la souffrance psychologique, "la face cachée de l'épidémie" en rappelant que la santé mentale des Français s’est "significativement" dégradée "entre fin septembre et début novembre".