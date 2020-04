publié le 26/04/2020 à 04:46

Les États-Unis ont recensé, samedi 25 avril, 2.494 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le bilan journalier est reparti à la hausse alors qu'il avait atteint le niveau le plus bas enregistré en trois semaine hier. En effet, 1.258 morts avaient été recensés entre jeudi et vendredi 24 avril.



Le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, déplore au total 53.511 décès, et a enregistré 936.293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie, selon le décompte de l'université de Baltimore.

Les autorités américaines ont expliqué ce lourd bilan par le grand nombre de tests effectués. "Il y a un mois (...) 80.000 Américains avaient été testés", mais depuis vendredi, "ils sont 5,1 millions", a déclaré vendredi le vice-président Mike Pence lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison Blanche.