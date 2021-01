Vaccination prioritaire : quelles sont les pathologies concernées ?

publié le 14/01/2021 à 23:57

À partir de lundi 18 janvier, 6,4 millions de personnes seront appelées à se faire vacciner. En tout cas, elles auront le droit de s'inscrire pour un rendez-vous afin de recevoir le vaccin contre la Covid-19. En effet, le gouvernement a annoncé ce jeudi qu'en plus des personnes âgées de plus de 75 ans, quelque 800.000 personnes seront également prioritaires et auront accès aux injections après inscription, et en présentant une ordonnance de leur médecin.

Il s'agira de personnes "atteintes de maladies particulièrement graves", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, lors de la conférence de presse gouvernementales. Seront donc prioritaires les personnes "souffrant d'insuffisance rénale sévère, celles ayant eu une transplantation d'organe, les personnes sous traitement pour un cancer ou encore celles atteintes de trisomie 21", a détaillé le ministre.

Les malades concernés pourront prendre rendez-vous dans l'un des 700 centres de vaccination ouverts en France, via le site www.santé.fr ou en appelant le 0800 009 110.