Coronavirus : la Nouvelle Aquitaine, deuxième région de la vaccination

publié le 13/01/2021 à 12:03

Plus de 18.000 personnes ont été vaccinées à ce jour en Nouvelle-Aquitaine depuis le 4 janvier. Lundi 11 janvier, 4.500 soignants ont été vaccinés. Comme ailleurs, ce sont les soignants de plus de 50 ans qui ont été prioritaires. La demande est très forte et les doses de vaccins partent comme des petits pains dès quelles sont disponibles.

Le dispositif comme ailleurs est en place "on compte 10 centres de vaccination en Gironde et 40 pour la Nouvelle Aquitaine. On souligne ici la bonne implication des médecins libéraux". À Arcachon, par exemple le centre hospitalier, public donc, vaccine à tour de bras son personnel. Et les médecins libéraux ont leur propre structure dans la ville qui vaccine, notamment, les soignants du privé.

Cette implication des médecins est primordiale pour la suite des opérations car tout doit être en place pour vacciner les plus de 75 ans. Les médecins de ville seront en première ligne pour guider leurs patients qu'ils connaissent bien, vers la vaccination, et signaler ceux, qui ont par exemple, des problèmes allergiques. Cette vaccination des plus de 75 ans doit être mise en place dans le meilleur des cas dès lundi prochain.