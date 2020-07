publié le 24/07/2020 à 19:15

Ce vendredi 24 juillet, depuis l'aéroport de Roissy, le premier ministre Jean Castex a fait toute une série d'annonces concernant l'arrivée sur le sol français des voyageurs étrangers, à l'heure du coronavirus. Au plus tard au 1er août, des tests seront désormais obligatoires pour les voyageurs venant en France de 16 pays où le virus du Covid-19 circule fortement, dont les États-Unis et l'Algérie.

Il a également évoqué une généralisation des tests à l'arrivée aux aéroports de ces voyageurs. "C'est ce qu'il fallait faire", a dans un premier temps salué le médecin généraliste et président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre Jérôme Marty, au micro de RTL Soir. "Mais il faudra aussi le faire pour d'autres pays", ajoute-t-il. "Il est normal que toute personne qui rentre en France présente un test fait le jour même, et si ce n'est pas fait, soit soumis à un test à son arrivée", poursuit le médecin.

Ces mesures permettent-elles à la France de rattraper son retard dans la lutte contre le virus ? "On est en train de le rattraper mais on est encore en retard. On avait annoncé 700.000 tests par semaine, on est à 380.000", rappelle Jérôme Marty. "On ne fait pas encore tout ce que l'on peut faire, mais c'est consubstantiel à l'organisation de notre système de santé", estime le généraliste, rappelant que de nombreux laboratoires de proximité ont fermé leurs portes. Ce qui explique les délais pouvant aller jusqu'à 5 jours pour obtenir les résultats d'un test PCR.