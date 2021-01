Coronavirus : "Je me ferai vacciner dès que je peux", assure Michel Cymes

publié le 04/01/2021 à 09:20

Quand on parle de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un mot revient beaucoup en ce moment : l'exemplarité. On demande aux leaders d'opinion, aux élus, aux personnels soignants de se faire vacciner et surtout de le faire savoir, et ça c'est nouveau en médecine.

En effet, chacun est maître de sa santé et n'a pas à faire savoir au public qu'il a telle ou telle maladie ou qu'il subit tel ou tel traitement. C'est nouveau, mais la situation aussi est nouvelle, ce qui justifie peut-être cet effort d'exemplarité. Ainsi, il est indispensable que tous ceux qui ont la confiance du grand public et qui se font vacciner servent d'exemples.

Les Français, on le sait, sont loin d'être des fans de la vaccination. On fait partie des pays les plus sceptiques sur le sujet. Le message que j'adresse ce matin à tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé est simple : vaccinez-vous et faites-le savoir. En ce qui me concerne ce sera fait dès cette semaine, dès que je peux avoir accès au vaccin.