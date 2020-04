publié le 23/04/2020 à 19:16

"Nous ne sommes pas sortis d’affaires". Invité de RTL jeudi 23 avril, Philippe Juvin, chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, prévient : les mesures de déconfinement qui se dessinent ne marquent pas la fin de la propagation du Covid-19. Loin de là.

"Il y aura probablement une vague fin mai-début juin", prévoit-il. Il explique : "Quand on va déconfiner la population dans sa majorité, des gens qui n'ont pas rencontré le virus, qui ne sont pas immunisés vont tomber malades, vont s'infecter, et d'autres vont même être gravement malades. À moins qu'il y ait un effet lié à la température, à la saisonnalité, comme certains l'espèrent".

À ces nouveaux malades du Covid-19, s'ajoutera la patientèle classique, peu présente au début de la crise, "c'est-à-dire les fameux malades qui n'ont pas le covid, mais qui ont des maladies qu'il faut traiter et qui eux avaient un peu disparu de nos radars", détaille le professeur.

C'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre les prochains jours à la légère et continuer à respecter les mesures de confinement. Philippe Juvin regrette de voir un certain relâchement. "On l’observe le matin quand on va à l’hôpital, il y’a énormément de monde dans les rues. Le périphérique à Paris est quasiment plein comme un jour normal ce qui n'était pas le cas y a trois semaines." Et si vous devez sortir, le professeur insiste : portez un masque, "il faut que tout le monde en ait".