Coronavirus : évacuation sanitaire de La Réunion vers la métropole

publié le 05/03/2021 à 12:03

Jamais la France n’avait organisé un transfert d’une telle ampleur. Quatre malades de la Covid-19 ont atterri ce matin à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en provenance de la Réunion, où les hôpitaux sont saturés. Une opération hors norme, déjà par la durée du vol, 11h. Ces patients déjà évacués de Mayotte sont inconscients et incubés, il aura fallu 2h juste pour les transférer entre l’ambulance et l’avion.

C’est le docteur Arnaud Derossi qui a organisé ce vol, il est directeur médical chez international SOS : "Ce qui est inédit c’est la sévérité des patients, l’acuité des soins nécessaires sur une aussi longue distance. C’est un avion civil qui est équipé d’un équipage complet. Il fallait bien considérer que les équipes se relayeraient pour quatre patients. On a 20 personnes à bord pour s’en occuper. Entre les équipes de la réunion et les équipes de France métropolitaine qui fournissent du matériel médical en quantité, il y a du matériel médical et de l’oxygène aéronautique qui est fourni par le Samu de la Réunion et ainsi qu’en petite quantité par International SOS dans des contenants spécifiques."