Port du masque : un proche de Trump rappelé à l’ordre par American Airlines

publié le 15/07/2020 à 01:37

Ted Cruz, sénateur républicain du Texas et proche de Donald Trump, a été rappelé à l’ordre par la compagnie American Airlines. En cause : une photo postée sur Twitter par un passager qui montre le sénateur, gobelet à la main, sans masque. La photo devenant virale sur la toile, la compagnie américaine a contacté Ted Cruz "pour lui rappeler les règles", rapporte BFM TV, sans préciser si ce dernier portait un masque avant et après avoir bu son café.

"Comme nous le faisons dans ce genre de cas, nous avons examiné les détails de cette affaire, et bien que notre politique ne s'applique pas lorsqu'un passager mange ou boit, nous avons contacté le sénateur Cruz pour affirmer l'importance de cette politique dans le cadre de notre engagement à protéger la santé et la sécurité des voyageurs", a indiqué le service de presse d'American Airlines.

Port du masque : un débat devenu politique

De son côté, Ted Cruz s’est défendu par la voix de sa porte-parole qui a rappelé que le sénateur respectait les mesures sanitaires dans la mesure du possible. "Hier, pendant son vol, il a enlevé son masque pour boire et l'a remis après. Nous devons tous pratiquer des mesures de bon sens pour ralentir la propagation du virus", a-t-elle assuré.

Si la polémique enfle outre-Atlantique, c’est parce que le port du masque est devenu un débat politique. De nombreux américains dénoncent cette mesure sanitaire, considérée par certains comme inutile. De nombreux spécialistes et scientifiques s'inquiètent et ont appelé les responsables politiques à "faire preuve d’exemplarité".