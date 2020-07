publié le 05/07/2020 à 19:13

Lors de la fête nationale, Donald Trump a assuré ce samedi 4 juillet dans un discours qu'un vaccin ou un traitement contre le coronavirus serait probablement disponible "bien avant la fin de l'année".

Fidèle à ses précédents discours à propos de l'épidémie du coronavirus, Donald Trump a une nouvelle fois minimisé la signification de la hausse spectaculaire du nombre de cas de Covid-19 lors d'un discours, comme le rapporte LCI. "Nous avons fait beaucoup de progrès. Notre stratégie fonctionne bien", a-t-il déclaré.

Pourtant, le virus continue à progresser de façon galopante dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Sud Ouest rappelle que le pays a enregistré ce samedi 4 juillet 43.742 nouvelles contaminations et 252 nouveaux décès, selon l'Université Johns Hopkins. Les trois jours précédents avaient été marqués par une recrudescence des cas dont plus de 57.000 vendredi 3 juillet.