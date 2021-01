Coronavirus : comment se sont passées les premières vaccinations des plus de 75 ans ?

publié le 13/01/2021 à 15:05

La campagne de vaccination devait officiellement commencer ce mercredi 13 janvier à Nancy pour les plus de 75 ans, mais certains ont pu trouver un créneau via le site Doctolib dès la veille. Un petit bug imprévu mais qui a donc permis à moins d’une cinquantaine de personnes de recevoir l’injection. Certains, qui n’avaient pas plus de 75 ans, ont aussi tenté leur chance, mais ont été renvoyés chez eux à leur arrivée dans le centre.



La campagne de vaccination devrait monter en puissance grâce à l’arrivée du vaccin Moderna. C'est une double livraison qui est prévue au CHU de Nancy : 3.600 doses du vaccin Moderna. Ce vaccin se stocke plus facilement que le vaccin Pfizer et est utilisé depuis quelques jours. 7.800 doses devraient également arriver aujourd’hui.

Très concrètement : 19.000 personnes de plus de 75 ans habitent sur la métropole de Nancy. Plus de 2.500 ont déjà pris un rendez-vous dans l’un des 9 centres ouverts, et 1.054 personnes seront vaccinées ce mercredi. Des unités mobiles seront également mises en place en fin de semaine pour aller vacciner ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

La vaccination des plus âgées apparaît pertinente compte-tenu de la situation du Grand Est.

Le taux d’incidence générale reste très élevé : 238,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Très au-dessus de la moyenne nationale. Il atteint 262 chez les plus de 65 ans. Et le taux de positivité affiche 6 nouveaux cas pour 100 personnes testées. Avec certains départements où les chiffres sont très mauvais comme la Haute-Marne : 339 en taux d’incidence et 9,8 en taux de positivité.