publié le 19/11/2020 à 21:10

La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, a déclaré, jeudi 19 novembre, le ministre de la Santé pour introduire son point presse hebdomadaire sur l’évolution sanitaire en France. Les autorités ont constaté "une augmentation conséquente des syndromes dépressifs" chez "tous les profils socio-démographiques".

"Elles s’avèrent encore plus marquées" pour les personnes déclarant "des antécédents psychiatriques", mais aussi pour celles dont la situation financière est "difficile", et pour les "18-24 ans", a précisé le ministre. Par ailleurs, "on observe depuis fin août, une augmentation continue et globalement significative des états anxieux" et une diminution de l’indicateur "satisfaction de vie", a-t-il ajouté.

Outre ces données, "il y a l’expérience vécue et derrière le monde des chiffres, il y a le monde de la vie", a estimé Olivier Véran, en notant que "chacun endure ces épreuves avec ses difficultés, ses doutes, ses craintes et ses angoisses". Le numéro 1 du ministère de la Santé a par ailleurs assuré que "le gouvernement n’a jamais négligé cette dimension de la crise sanitaire". "Nous restons particulièrement vigilants at actifs dans la période actuelle", a-t-il conclu.