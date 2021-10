Coronavirus : comment laver son masque chirurgical ?

Ils s'entassent souvent sur vos meubles, accrochés aux porte-manteaux, avant d'être mis à la poubelle, pourtant il est possible de recycler ses masques et même de les laver. On parle là des masques chirurgicaux, souvent de couleur bleue ciel, vendus comme jetables. Pourtant, avant de s'en débarrasser, il est possible de les laver jusqu'à 10 fois en machine, en conservant une efficacité intacte.

C'est ce qui ressort d'une étude coordonnée par Philippe Cinquin, chercheur au CNRS. "Nous avons lavé des masques chirurgicaux 10 fois et nous nous sommes rendus compte que la performance de filtration de ces masques restait excellente et supérieure à celle des masques en tissu. Il nous a paru raisonnable de tester sur 10 lavages, parce que ça avait déjà un impact très significatif en terme d'économie et aussi en terme d'écologie", explique-t-il.

On ne peut évidemment pas le laver n'importe comment. "Concrètement, il faut mettre le programme à 40 degrés et une fois qu'ils ont été lavés, les sécher à l'air libre, sur un étendoir standard. Quand vous sortez votre masque de la machine à laver, il faut l'inspecter visuellement. Et s'il y a un défaut qui apparait, il faut le jeter. Il faut le jeter aussi s'il commence à devenir trop pelucheux", explique encore Philippe Cinquin.