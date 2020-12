publié le 16/12/2020 à 19:19

Face à l'épidémie de coronavirus, Jean-François Delfraissy prône "beaucoup de sérénité et pas d'extrême urgence". Le président du Conseil scientifique veut jouer la pédagogie avec la population, notamment envers les réticents à la vaccination.

Alors que depuis le début de l'épidémie les médias ne parlent quasiment plus que du coronavirus, Jean-François Delfraissy regrette que certains aient invité des experts qui n'étaient pas légitimes, voire des personnalités "farfelues". "Je ne me suis pas plaint au CSA (le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ndlr), assure l'infectiologue. "J'ai interpellé le CSA qui a un rôle de régulation et également les deux commissions d'enquête au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale", précise-t-il.

"J'en suis, je crois, à ma 20ème audition de commission d'enquête. [...] Il me semble qu'on pourrait aussi entendre des patrons de chaînes, et en particulier de certaines chaînes, qui ne font pas de l'information [...] mais qui créent du débat, du débat pour faire du buzz, du buzz pour faire du fric", tacle Jean-François Delfraissy. Le président du Conseil scientifique a toutefois précisé que ce n'était "pas le cas pour RTL".