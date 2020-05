Coronavirus : attention, il ne faut pas prendre de bain à l'eau de Javel

publié le 20/05/2020 à 12:29

Le centre anti-poison de Belgique a constaté une multiplication par douze du nombre d'intoxications à l'eau de Javel pendant la crise du coronavirus.

Il s'agit surtout de cas de brûlures ou d'irritations, explique Le Parisien. "Les gens nous appellent parce qu'ils vont se désinfecter les mains avec de l'eau de Javel. Ils vont également prendre une douche ou un bain avec de l'eau de Javel", explique Dominique Vandijck, le directeur adjoint du centre antipoison, à la VRT.

Le président américain, Donald Trump, avait suggéré de s'injecter de l'eau de Javel dans le corps, lors d'une conférence de presse qui a beaucoup fait parler d'elle. Pour Dominique Vandijck, l'utilisation de ce produit a ensuite augmenté. "Non pas que les gens s'injectent de l'eau de Javel, mais ils ont commencé à en utiliser de plus en plus souvent, déplore-t-il. Cela montre les conséquences considérables que cela peut avoir si ces personnes font de telles déclarations."

De manière générale, le centre anti-poison belge n'a jamais reçu autant d'appels que pendant la crise de la Covid-19. Selon l'agence de presse Belga, au mois de mars, les appels étaient en augmentation de 15% par rapport au même mois de l'année précédente.