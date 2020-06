publié le 05/06/2020 à 16:20

Il a beaucoup fait parler de lui pendant l'épidémie de coronavirus et Santé Publique France vient de dévoiler de nouveaux chiffres officiels. Selon l'agence nationale, 179 enfants sont désormais touchés, en France, par le syndrome inflammatoire proche de la maladie de Kawasaki. Elle précise également que la moitié de ces jeunes patients, soit environ 90, ont été testés positifs à la Covid-19, depuis le 1er mars 2020.

Comme le relaie BFMTV, 83 de ces enfants ont dû être hospitalisés en réanimation et 27 autres en unité de soins critiques. Les régions les plus touchées par ce syndrome sont les mêmes que celles qui l'ont été par l'épidémie de coronavirus, à savoir l'Île-de-France, qui regroupe la moitié des cas, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est et la région Paca, qui comptent entre 10 et 20 cas.

Pour rappel, le lien entre la maladie de Kawasaki et le coronavirus n'est pas établi avec certitude. Cette maladie, caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins peut se transformer en anévrismes coronaires et, dans certains cas, peut être mortelle.