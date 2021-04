Confinement et enfants : comment prévenir les risques d'étouffement ?

publié le 11/04/2021 à 06:30

Attention aux risques d'étouffement. Les parents doivent redoubler de vigilance en temps normal mais avec les écoles fermées, nombreux sont ceux qui essayent du mieux qu'ils le peuvent de veiller sur leurs enfants tout en télétravaillant. Aliment ou corps étranger avalé de travers, obstruction des voies respiratoires... À la maison, les risques d'étouffement ou de suffocation sont nombreux.

Pour prévenir ces risques, ne laissez pas de petits objets, aliments de petites tailles et sacs plastiques en évidence et ne laissez pas vos enfants les plus jeunes accéder aux jouets des plus grands.



En cas d'accident, asseyez-vous et mettez le visage de votre enfants vers le bas en soutenant sa tête avec une main. Tapez doucement à cinq reprises sur son dos avec la paume de votre main. Si l'enfant de régurgite pas, placez-le sur votre avant-bras, visage vers le haut. Mettez deux doigts au centre de son sternum et appuyez cinq fois rapidement. Répétez ce geste jusqu'à ce que l'aliment ou l'objet soit expulsé. Si nécessaire, appelez les secours au 18 ou 112.

🐰Vos enfants font une chasse aux œufs ce matin ?🍫

⚠️ Attention aux risques #étouffement surtout chez les plus petits !

Si cela arrive, voici les #GestesQuiSauvent ⤵️ pic.twitter.com/wgULSAgUgl — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) April 4, 2021

Il convient de faire attention notamment aux piles bouton, particulièrement dangereuses et de plus en plus nombreuses dans les objets électroniques de notre quotidien.

