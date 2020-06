Confinement : 30.000 à 33.000 personnes n'ont pas vu leur cancer détecté, selon le médecin Axel Kahn

publié le 30/05/2020 à 11:25

Après deux mois et demi de confinement où l'on a été enfermés chez nous, la liberté de pouvoir se promener et de retrouver ses proches est une libération. D'autant que pendant la période, "il y a eu des dépressions sévères et des décompensations de maladies psychiatriques", explique le docteur Albert Kahn, président de la Ligue contre le Cancer.

"Certains traitements ont été retardés. Cela a créé beaucoup d'anxiété", assure le professeur de médecine. "Je ne crois pas qu'on ait perdu beaucoup de chance dans la guérison de ces patients. Mais aujourd'hui, seule la moitié du nombre de cancers qu'on s'attendait à détecter pendant ces deux mois" ont été décelés.

Il y a 30.000 ou 33.000 personnes qui ont un cancer et qui ne le savent pas, selon Albert Kahn parce que "elles n'ont pas osé consulté. Là, le retard peut conduire à une perte de chances". "Le virus a tué directement, mais il tue également par la modification des comportements, notamment par l'augmentation de la consommation de tabac", s'inquiète le médecin.