Comment réduire la charge mentale ?

Bien que les femmes soient les plus concernées, la charge mentale n'est pas uniquement féminine. En période de rentrée par exemple, en plus de préparer le retour au travail, peut venir s'ajouter l'organisation pour la rentrée scolaire des enfants.



Aurélia Schneider, psychiatre, auteure d'un livre sur la charge mentale, décrit et conseille des solutions pour mieux appréhender ce phénomène. "La charge mentale des hommes existe aussi, mais elle est moins fréquente. Les femmes font plus de 50% du travail domestique que les hommes", rappelle la psychiatre. Le risque de cette accumulation, volontaire ou imposée, est l'épuisement : grande fatigue, difficulté pour dormir, irritabilité, c'est un véritable burn-out de la vie quotidienne.

"Scientifiquement. La charge mentale n'est pas dans la nature féminine, il n'y a pas de prédisposition. Mais je pense qu'il y a chez la femme une habitude de l'organisation et du comptage, par exemple des cycles d'ovulations. Et historiquement, on constate une très lourde tradition imposée à la femme de tout faire", explique Aurélia Schneider.

"Pour aller mieux, il faut faire attention à ne pas tout faire en même temps", prévient la psychiatre. Par exemple, être au travail et recevoir un appel de la baby-sitter malade, va créer de la charge mentale supplémentaire dans un lieu qui, par définition, est déjà lourd en charge mentale.

"On minimise souvent ce que l'on fait dans une journée, il faut prendre du recul. Mais il faut surtout apprendre à hiérarchiser ce qui est urgent, ce qui est important pour soi, et laisser de côté ce qui n'est pas impératif", conseille Aurélia Schneider.



Par exemple, beaucoup d'entre nous quittent leur logement en mettant un point d'honneur à ne pas laisser de vaisselle ou de faire son lit. dit elle 'mais on fait ça pour qui ? le cambrioleur ?" s'amuse la psychiatre.