Comment certains vloggers poussent les enfants à mal se nourrir

publié le 05/03/2019 à 16:35

Les enfants sont de plus en plus exposés aux écranset au marketing publicitaire et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour leur santé. Une étude réalisée par l'Université de Liverpool (Angleterre), publiée dans Pediatrics, met en évidence l'influence négative des réseaux sociaux sur la consommation alimentaire des enfants.



Anna Coates, doctorante et membre du groupe de recherche de l'Université, a mené une étude sur l'impact du marketing via les réseaux sociaux sur les collations pour enfants. Elle a divisé 176 enfants en trois groupes. Le premier groupe a vu des images de vlogger avec des collations malsaines. Le second groupe a vu ce même vloggers avec des collations saines et le dernier, avec des produits non alimentaires.

Les enfants du premier groupe ont par la suite consommé 32% de calories supplémentaires dans les collations malsaines et 26% de calories au total par rapport aux autres enfants. En revanche, il n'y avait pas de différence significative entre les enfants du second groupe et ceux du troisième.

Anna Coates a déclaré : "Ces résultats suggèrent que la commercialisation d'aliments malsains, via les pages Instagram de vloggers, augmente l'apport énergétique immédiat des enfants". Elle ajoute : "Les jeunes font plus confiance aux vloggers qu'aux célébrités, de sorte que leur endossement est encore plus percutant et exploitant. Des restrictions plus strictes sont nécessaires en ce qui concerne le marketing numérique des aliments malsains auxquels les enfants sont exposés, et les vloggers ne devraient pas être autorisés à promouvoir des aliments malsains auprès des jeunes vulnérables. sur les médias sociaux."

Des enfants de plus en plus connectés

Dans un rapport publié par Ofcom au Royaume-Uni, les enfants ont plus que jamais accès aux réseaux sociaux. Environ 93% des 8-11 ans se rendent sur Internet, 77% utilisent YouTube et 18% ont un compte sur les réseaux sociaux. Dans la tranche d'âge supérieur (les 12-15 ans), 99% sont en ligne, 89% sont des utilisateurs de la plateforme de vidéos et 69% sont sur un réseau social.