Carrefour rappelle des chips tortilla bio en raison de la présence d'une molécule dangereuse pour la santé

Un produit phare de l'apéro va disparaître des rayons des supermarchés Carrefour pendant quelques jours.

En raison d'un risque sanitaire, l'enseigne a décidé de retirer les chips tortilla bio Carrefour achetées entre le 22 janvier et le 22 juillet 2022 ne doivent pas être consommées. Comme le rappelle le site gouvernemental Rappel conso, la farine de maïs avec laquelle sont fabriquées ces chips est suspectée de contenir des traces d'alcaloïdes tropaniques, une molécule toxique, présentant des risques pour la santé.

Les produits qui font l'objet de ce rappel sont vendues dans des paquets de 125 grammes et comportent le numéro de lot GTIN 3560070419456. Le site de gouvernement précise qu'il est demandé aux consommateurs de "ne plus consommer" ces chips, de les "rapporter au point de vente", et de "contacter le service consommateur".

