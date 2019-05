publié le 07/05/2019 à 16:25

Si vous avez récemment acheté de la poêlée de légumes surgelée Bonduelle, soyez vigilants. La marque a annoncé le rappel de plusieurs lots du produit "La Parisienne", commercialisés depuis fin novembre 2018 dans les magasins Auchan, Carrefour et Intermarché, "en raison d’un risque de présence de morceaux de verre". Des communiqués ont été affichés dans les enseignes concernées.



Les cinq lots concernés sont des sachets de 700 grammes, identifiés par le code-barre 3083680904964. Ils portent l'un des marquages suivants :

L21195173 ... 04/2020

L21390616 ... 05/2020

L21390617 ... 05/2020

L21390618 ... 05/2020

L21390619 ... 05/2020

Bonduelle demande aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer, et de les détruire ou les retourner en magasin. Les autres lots et produits de la marque ne seraient "pas concernés".



Un numéro a été mis en place pour informer les consommateurs : le 0800 091 091 (service et appels gratuits), joignable du lundi au samedi de 9h à 20h.

Les lots rappelés sont des sachets de légumes surgelés La Parisienne, de Bonduelle Crédit : Bonduelle