Anorexie : "J'ai transformé la souffrance en force", confie Alexia Savey

publié le 04/10/2018 à 21:44

En décembre 2015, Alexia Savey racontait dans RTL Soir son combat contre l'anorexie, dont elle souffrait depuis plus de six ans. Trois ans plus tard, la jeune femme s'en est sortie et on la retrouve jeune entrepreneuse à la tête de l'association Keys, qui vient en aide à toutes les femmes en souffrance. Une association récompensée par Facebook. Après le cauchemar, c'est un rêve pour la jeune femme de 20 ans. "Ça a été tout l'objectif pour moi de voir comment je pouvais transformer la souffrance en force et c'est ce qui s'est passé pour moi", explique-t-elle sur RTL



Parrainée par Marlène Schiappa, l'association soutient les femmes victimes d'anorexie, de dépression, de maladie ou encore de burn-out, grâce à un parcours d'éclosion et une page Facebook : le cocon des brindilles. "Mon objectif a été de pouvoir créer une solution qui est celle que j'aurais voulu pouvoir trouver quand moi-même je n'étais pas bien".

Cette solution, c'est le parcours d'éclosion. Pendant une journée, Alexia Savey offre "une journée de rêve" à ces femmes "pour qu'elles viennent se réconcilier avec elles-mêmes", grâce par exemple à des ateliers cuisine menés par un chef étoilé ou encore des cours de yoga."

Grâce à cette initiative, Alexia Savey fait partie des quatre Français lauréats d'une bourse attribuée par Facebook et va bénéficier de 500.000 dollars. Prochain défi : partir à Los Angeles pour développer ce projet.