et AFP

publié le 04/10/2018 à 17:24

L'agresseur de Marie Laguerre a été condamné à douze mois de prison dont six avec sursis. Le jeune homme âgé de 25 ans est également dans l'obligation de suivre des soins psychologiques, de travailler et doit verser 2000 euros à sa victime pour préjudice moral. Le procureur avait requis contre lui dix-huit mois de prison dont six avec sursis.



Le procès a eu lieu ce jeudi 4 octobre à la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris après son renvoi en août dernier. Le tribunal avait demandé une expertise psychiatrique du prévenu. Cette dernière n'a pas encore été effectuée.

Durant le procès, le prévenu a reconnu les violences envers la jeune femme de 22 ans, mais nie avoir tenu des propos obscènes à la victime. La vidéo de son agression avait fait le tour du web l'été dernier, soulevant alors encore plus le débat sur le harcèlement de rue et les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes.