Amor Polenta : la recette sans gluten du traditionnel gâteau italien

publié le 23/06/2018

L'amor Polenta, comme son nom l'indique est à base de maïs pour lui donner cette belle couleur jaune pâte qui rappelle le soleil de Lombardie. Le mélange de farine de maïs et de poudre d'amande lui donne une texture en même temps friable à l'extérieur et fondante à l'intérieur.



Il est traditionnellement parfumé de rhum mais vous pouvez utiliser de l’amaretto et si vous ne souhaitez pas d'alcool vous pouvez parfumer ce gâteau en respectant ses origines italiennes avec de l’arôme d’amande amère ou encore de la fleur d’oranger.

Naturellement sans gluten, le maïs est riche en phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, vitamines B3 et B2 et vitamine C. La farine de maïs est très utilisée pour cuisiner des pains et des gâteaux. Il existe plusieurs finesses de grains : de la grosse semoule à la fécule fine comme du talc. Il faut faire attention à bien choisir en fonction des recettes. Les personnes cœliaques doivent choisir une farine de maïs "certifiée sans gluten" car le maïs est malheureusement souvent contaminé lors du transport ou dans les moulins.

L’amande et la poudre d’amande sont des ingrédients classiques de la cuisine italienne. La poudre d’amande apporte à ce gâteau de la texture et du fondant. L’amande est très riche en protéines, fibres, vitamines B1, B2, B3, B9 et vitamines E. Elle est également riche en manganèse, cuivre, phosphore, fer et zinc.



*La farine mix utilisée à petite dose (80 g) dans cette recette peut facilement se substituer par : 40 g de farine de riz + 40 g de fécule (pomme de terre ou maïs) + ¼ de cuillère à café de gomme (xanthane ou guar).



Si vous ne souhaitez pas le préparer en version sans gluten et sans lactose, il faut simplement remplacer le beurre par une margarine de qualité.

L'Amor Polenta, si reconnaissable avec sa forme longue et cannelée, et sa sublime couleur jaune pâle Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 2 œufs

- 90 g de farine de maïs (certifiée sans gluten pour les personnes coeliaques)

- 80 g de poudre d’amande

- 80 g de mix farine pâtisserie sans gluten *

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 pincée de sel fin

- 100 g de beurre, à température ambiante

- 120 g de sucre de canne blond

- 2 cuillères à soupe de rhum

- 1 gousse de vanille.

- Sucre glace pour décorer.

Les ingrédients pour cuisiner l'Amor Polenta sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes. Cuisson : 40 minutes. Repos : 20 minutes



- Beurrer le moule long et ondulé typique du Amor Polenta. Préchauffer le four à 175°C.



- Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, mix farine pâtisserie, farine de maïs, poudre à lever, sel. Garder de côté.



- Battre ensemble au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les œufs l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition.



- Ouvrir la gousse de vanille et déposer les grains dans le mélange de la pâte.



- Verser alors le mélange des ingrédients secs puis le rhum. La pâte doit-être souple et d’une belle couleur jaune pâle.



- Verser la pâte dans le moule et cuire entre 35 et 40 minutes

.

- Attendre 20 minutes que le gâteau refroidisse avant de le démouler.



- Saupoudrer de sucre glace avant de servir.

Amor Polenta, dans son moule traditionnel long et cannelé. On aperçoit les grains de vanille dans la pâte sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

