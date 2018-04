publié le 10/04/2018 à 19:35

Rhume des foins, conjonctivites, gorge qui gratte... Alors que le printemps s'installe en France, les allergies aux pollens font leur grand retour. Quelles régions de France sont les plus concernées ?



Dans le sud de la France, y compris la Corse, le risque majeur concerne les cupressacées, une famille de plantes qui inclut notamment les cyprès. L'alerte concerne en particulier les départements du Vaucluse, l'Hérault, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère. Dans le Var, le réseau national de Surveillance Aérobiologique soulève également un risque intermédiaire concernant les urticacées (orties, ramie, pariétaire officinale).

Les pollens de platane seront également à surveiller dans les Bouches-du-Rhône, où ils pourraient atteindre un risque moyen. Ces pollens seront en progression sur le reste de la France dans les jours qui viennent. Dans toute la moitié sud, les pollens de chêne font également leur apparition. Le risque d'allergie associé sera faible.

Les pollens de frêne, saule et charme en progression

Les zones de fortes densités urbaines n'échappent pas non plus aux risques d'allergies : dans l'agglomération lyonnaise et en Ile-de-France, il faudra rester vigilant face aux pollens de bouleau, arrivés tardivement cette année en raison des températures restées basses. Le risque d'allergie pourrait ainsi atteindre un niveau maximal en Seine-et-Marne et dans l'Indre.



Les risques d'allergies liés aux pollens de peuplier concernent principalement la moitié est du pays. Les pollens de frêne, de saule et de charme progressent sur tout le territoire avec des quantités importantes et un risque d'allergie de niveau faible à moyen.



Rare exception : la Bretagne, où le risque d'allergies liées aux pollens sera globalement très faible dans les prochains jours.



Passez votre souris sur la carte pour afficher le détail des risques d'allergies liées aux pollens selon votre département :