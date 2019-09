publié le 29/09/2019 à 09:42

Ce n'est désormais plus un secret pour personne, les Français aspirent à plus de bien-être. Une tendance qui semble s'être accentuée avec le temps. D'après un sondage réalisé par Viavoice pour RTL et Bloooomup, 60% des Français sondés estiment que leur besoin de bien-être a augmenté ces dix dernières années. Si ce besoin se fait ressentir, c'est avant tout à cause d'une dégradation des conditions nécessaires au bien-être dans notre société.

Car oui, le bien-être d'une population dépend de la société dans laquelle elle évolue. 77% des personnes interrogées estiment qu’il faudrait évaluer les "performances" d’un pays à partir "du bien-être des habitants", et non du "PIB". Mais plus loin que cela, la plupart des 1002 personnes interviewées du 20 au 23 septembre 2019 estiment que tenir compte de cette attente en matière de bien-être permettrait d'apporter des solutions aux épreuves de nos sociétés occidentales.

En effet, 79% des Français jugent "qu'agir en faveur du bien-être des gens" permet de "réduire les inégalités sociales". 70% pensent même que cela "réduirait la distance entre les peuples et les élites" et 63% estiment que cela "combattrait le populisme".

Contribuer à l'équilibre sociétal

Le 30 mai dernier, la Nouvelle-Zélande a décidé d’engager de nouvelles dépenses de l’État uniquement si cela fait progresser le bien-être des gens. 92% des personnes interrogées sont favorables à l'application de telles mesures en France. Une opinion générale qui tend à prouver qu’œuvrer en faveur du bien-être ne permet pas seulement l'équilibre et la sérénité de chacun, mais permet aussi de contribuer à l'équilibre sociétal d'un pays.

L'idée générale est donc de dire que les problèmes que nous rencontrons dans notre société, sont autant dus à une "mal-société" qu'à des écarts économiques. Si en France, on accordait un budget de l'État en faveur du bien-être, 42% des Français souhaiteraient qu'il soit affecté à l'apprentissage du respect de l'autre et 36% à l'apprentissage du respect de la nature.

Des priorités qui prévalent, par exemple, sur la volonté d'un salaire minimum universel à tous les citoyens (25%) ou encore la volonté de réduire la durée du travail (13%).



Sondage réalisé par Viavoice pour RTL et Bloooomup. Interviews effectuées en ligne du 20 au 23 septembre 2019 sur un chantillon de 1002 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine, âgée de 18 ans et plus.