publié le 06/11/2018 à 06:45

Radios, ordonnances, compte-rendus d'opération... Tous ces documents s'entassent chez vous, au point que vous avez fini par en égarer certains ? Avec le dossier médical partagé (DMP), vous devriez enfin pouvoir mettre de l'ordre dans votre paperasse. Après 11 ans de reports et d'ajustements, ce dispositif sera officiellement lancé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn ce 6 novembre 2018.



Sur cette plateforme en ligne, sorte de "carnet de santé numérique", vous pourrez stocker toutes vos données médicales et y accéder depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Pour le gouvernement, l'objectif de ce dossier en ligne est de limiter les actes médicaux redondants, qui représentent chaque année un quart des dépenses de santé, et d'éviter les interactions médicamenteuses, potentiellement responsables d'effets indésirables ou d'une baisse d'efficacité des traitements.



1. Que contiendra ce dossier ?

Vaccinations, dates des derniers dépistages, analyses biologiques, renseignements sur vos allergies... C'est vous et vous seul qui sélectionnez les informations que vous souhaitez voir figurer dans votre DMP. Vous pouvez également y mentionner d'autres éléments, comme votre positionnement sur le don d'organes ou encore vos souhaits sur la fin de vie.



Après chaque consultation, hospitalisation ou acte médical, les remboursements effectués par la Sécurité sociale figureront également dans ce dossier médical partagé.

2. Quelle démarche pour le créer ?

Courant novembre, les assurés vont recevoir par courrier un identifiant et un mot de passe. Pour activer son DMP, il suffira de se rendre sur le site dmp.gouv.fr. et de créer son compte. Vous pouvez aussi le créer avec l'aide d'un conseiller de votre CPAM, ou encore de votre pharmacien.



Attention : si vous créez un dossier pour un mineur, il faut impérativement que ce dernier soit associé à la procédure, et que son représentant légal donne son consentement. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de créer un dossier médical partagé, et que personne ne peut en créer un pour vous sans votre accord.



3. Qui aura accès à mes informations ?

Si vous craignez que votre banque, votre mutuelle, votre patron ou même l'Assurance maladie puisse accéder à ces informations, rassurez-vous : ce dossier médical en ligne est protégé par un code et ultra-sécurisé. À part vous et votre médecin traitant, personne d'autre n'y a accès.



Les médecins spécialistes que vous consultez n'auront accès qu'aux informations qui concernent leur spécialité. Là encore, vous pouvez choisir de masquer les documents afin que certains praticiens n'y accèdent pas.