publié le 21/05/2017 à 08:00

Dix-sept ans après son dernier sacre de meilleur équipe de France, Monaco a remporté l'Hexagonal, mercredi 17 mai 2017. La victoire (2-0), obtenue face à l'AS Saint-Étienne, a validé une saison magnifique et un titre qui lui était promis depuis quelques jours.



L'ASM a affolé les compteurs (plus de 100 buts marqués, plus de 90 points obtenus) et les défenses adverses. L'attaque de Leonardo Jardim, aussi enthousiaste que spectaculaire, a fait du club de la Principauté un des plus beaux champions de l'histoire de la Ligue 1. C'est, en tout cas, ce que pensent 87% des amateurs de football, interrogés par Odoxa.

L'institut a réalisé le sondage les mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017. 1.001 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 388 sont des amateurs de football.



4 interrogés sur 10 sont catégoriques

Le danger monégasque, cette saison, venait de toute part. Radamel Falcao, Valère Germain, Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kamil Glik... Tous ont fait trembler les filets au moins une fois. Une multitude de buteurs et un spectacle constant. En championnat, Monaco termine sa saison 2016-2017 avec une moyenne de 2,7 buts par rencontre.

Un engagement offensif salué par les amateurs de football. Ils sont 87% à considérer le champion comme l'un des plus beaux de l'histoire du championnat. Parmi ce pourcentage, 41% ne laissent aucun doute et ont répondu "oui, tout à fait". Un seul petit pourcent affirme, en revanche, que Monaco n'est "pas du tout" le plus beau champion de France de L1.

87% des Français font de l'ASM un des plus beaux champions de l'histoire de la Ligue 1.

L'éclosion des jeunes talents

Au-delà du simple club de Monaco, la Ligue 1 a retrouvé un allant offensif et un spectacle qui lui faisait défaut ces dernières années. Nice, Lyon et Paris ont également offert un football de qualité. Les prestigieuses affiches de la saison ont régalé les spectateurs et si la Ligue 1 devrait se faire piller à la prochaine période de mercato, ce n'est pas anodin.



La saison qui s'achève a été "révélatrice de nouveaux talents", selon 85% des sondés. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembé, Wylan Cyprien... Ils sont en effet nombreux à avoir explosé depuis août dernier. Selon trois amateurs de football sur quatre, cette saison a été "positive pour l'avenir du football français".

La saison 2016-2017 de ligue 1 positive selon 74% des observateurs

Le PSG divise les amateurs de football

Qu'il remporte ou non la finale de Coupe de France (face au SCO d'Angers le samedi 27 mai au stade de France), le Paris Saint-Germain termine un exercice 2016-2017 laborieux. Il n'est pas champion, a été incroyablement éliminé de la Ligue des champions par le FC Barcelone et a manqué de régularité.



Le groupe de la capitale voudra très certainement se racheter dès la saison prochaine. Mais avec quel effectif ? Nasser Al Khelaïfi ne devrait pas rester inactif cet été. Les amateurs de football sont partagés quant à savoir si le président du PSG doit changer une bonne partie de son groupe ou non. 49% ont répondu par l'affirmative (soit 16 points de plus que depuis le 16 avril) et 50% ont répondu par la négative.

49% des Français pensent que le PSG doit changer une bonne partie de son effectif.

Une concurrence démultipliée ?

La course à trois, entre Paris, Monaco et Nice, aura longtemps rythmé le championnat de France 2016-2017. Aucun autre club n'est parvenu à suivre la cadence. Lyon, 4e, compte plus de dix points de retard.



Qu'en sera-t-il la saison prochaine ? Monaco et Paris devraient, à nouveau, truster les hautes sphères du championnat. Mais Marseille (grâce à son investisseur américain Frank McCourt) et Lille (grâce à son investisseur Hispano-Luxembourgeois Gérard Lopez) pourraient s'inviter dans la bataille. Les sondés pensent que Lyon (41%) et l'OM (31%) seront les principaux rivaux du PSG et de l'ASM. Viennent ensuite Nice (15%), le Losc (7%) et Bordeaux (6%).

Lyon et Marseille prêt à concurrencer le PSG et Monaco la saison prochaine selon 41 et 31% des sondés.

La rédaction vous recommande