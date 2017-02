LE JOURNAL DU MERCATO - Le directeur sportif du FC Barcelone était présent au Stade Louis-II samedi 4 février pour observer une nouvelle fois le milieu de terrain portugais de l'AS Monaco.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Bernardo Silva sous les couleurs de Monaco le 18 décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 08/02/2017 à 16:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Si le Turc Arda Turan avait accepté de répondre favorablement aux sirènes chinoises en janvier, une offre aurait déjà été déposée sur le bureau du président de Monaco. Le FC Barcelone a fait de Bernardo Silva sa priorité pour renforcer son secteur offensif. C'est ce que révèle le média espagnol El Mundo Deportivo. Pour preuve, le directeur sportif du club catalan, Robert Fernandez, s'est déplacé en personne en principauté samedi 4 février pour assister au choc entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin au coup d'envoi, l'OGC Nice (3-0).



Il n'a certainement pas été déçu de la visite. Retenu dans l'équipe type du week-end par L'Équipe pour la septième fois de la saison (note de 8 sur 10), Bernard Silva s'est notamment montré décisif sur le deuxième des trois buts monégasques. À 22 ans, le milieu droit portugais fait sans doute partie des meilleurs joueurs du championnat de France. Outre ses statistiques (5 buts, 5 passes décisives), ce sont surtout ses qualités techniques, son sens et sa vision du jeu qui marquent les observateurs.



Formé au Benfica Lisbonne, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva de son complet a rejoint Monaco en prêt lors de la saison 2014-2015. Il dispute 45 matches dont 7 de Ligue des champions et trouve le chemin des filets à 10 reprises. Largement suffisant pour que ses dirigeants lève l'option d'achat de plus de 15 millions d'euros dès le mois de janvier. Deux ans plus tard, l'international portugais (9 sélections, 1 but) est le joueur de Ligue 1 à la plus forte valeur (52 millions d'euros), selon l'Observatoire du football.

Pas le seul Monégasque suivi, ni le seul joueur de Ligue 1

À Barcelone, Bernardo Silva serait a priori barré par Lionel Messi au poste d'attaquant droit. Mais l'Argentin laisse planer le doute depuis plusieurs mois sur son avenir et le PSG, notamment, lui fait une cour assidue. Apprécié pour sa polyvalence, Silva pourrait également évoluer un cran plus bas dans le milieu à trois du Barça, dans un registre similaire au vieillissant Andres Iniesta (32 ans).



Par ailleurs, d'autres jeunes Monégasques seraient sur les tablettes du quintuple vainqueur de la Ligue des champions. Mundo deportivo cite sans surprise les latéraux Benjamin Mendy (22 ans) et Djibril Sidibé (24), le milieu offensif Thomas Lemar (21) et l'attaquant Kylian Mbappé (18). Les Niçois Malang Sarr (18) et Alassane Pléa (23) auraient aussi tapé dans l’œil de Robert Fernandez. Après Samuel Umiti et Lucas Digne transférés l'été dernier, qui seront les prochains joueurs de Ligue 1 à porter la tunique Blaugrana ?