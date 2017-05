publié le 19/05/2017 à 19:40

Mis à part le pour le PSG, dont la puissance financière considérable évite ce questionnement, un champion de France de football est systématiquement confronté au problème d'un effectif dont les joueurs sont ciblés par des clubs en quête de nouveaux talents. Et l'AS Monaco, tout frais champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions en exposant aux yeux du monde des virtuoses du ballon rond, n'échappera pas à la règle.



Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Thomas Lemar ou encore Benjamin Mendy ont montré sur la scène européenne qu'ils avaient des qualités évidentes, de quoi attiser les convoitises des grands d'Espagne, des riches anglais ou encore des cadors allemands ou italiens. Bernardo Silva et Fabinho ont un bon de sortie pour des gros clubs européens, après avoir sagement patienté et pris une énorme envergure sous le maillot de l'ASM.



Concernant les jeunes qui ont explosé cette saison, Tiémoué Bakayoko pourrait voir une porte s'ouvrir. Trois titulaires, dont la paire du milieu iraient voir ailleurs. Mais Monaco devra résister aux assauts pour d'autres joyaux polis par Leonardo Jardim. L'entraîneur portugais lui-même pourrait être tenté en cas de challenge dans un club encore plus puissant. Il semble qu'il demande des garanties de compétitivité au club, qui de son côté assure que l'équipe aux 104 buts marqués ne sera pas démantelée.

Mbappé partira-t-il en cas d'offre record ?

Symbole de ce dilemme entre nécessité de vendre des joueurs au prix fort après une saison exceptionnelle, et l'ambition de rester compétitif en France et en Europe, le cas de Mbappé sera à suivre de près. S'il souhaiterait rester à Monaco pour étoffer son bagage et poursuivre sa progression, il voudrait lui aussi des garanties en terme d'ambition de son club à un an de la Coupe du monde en Russie.



Mais l'ASM et le joueur pourront-ils résister à une grosse offre ? Fan de Ronaldo, Mbappé cédera-t-il en cas d'offre du Real Madrid ? Le club madrilène suit le jeune joueur depuis son adolescence, il avait même été visiter les installations de la Maison Blanche afin d'intégrer les équipes de jeunes. Le Real pourrait tenter une offre record (plus de 100 millions d'euros), d'autant que Florentino Perez devra se présenter devant les socios pour une réélection à la tête du club. Et comme lors de chaque campagne électorale, les promesses de recrutements pharaoniques ne manqueront pas.



Lors de son retour aux affaires en 2009 à la tête des Merengue, Florentino Perez avait recruté Kaka (65 millions), Cristiano Ronaldo (94 millions) et Karim Benzema (35 millions). Pour sa réélection en 2013, il avait sorti 104 millions d'euros pour arracher Gareth Bale à Tottenham. Nul doute que le Real sera très actif cet été sur le marché des transferts et voudra frapper un grand coup, d'autant qu'avec l'achat de Paul Pogba à la Juventus pour 110 millions d'euros (bonus compris), Manchester United a établi un nouveau record. Un affront pour Florentino Perez, qui pourrait remettre le Real en tête de ce classement, et Kylian Mbappé pourrait être la cible parfaite. Il sera dans ce cas difficile pour Monaco de refuser plus de 100 millions d'euros.