Ce que le mercato de l'OM indique à propos du projet McCourt

DÉCRYPTAGE - L'OM version US a terminé son premier mercato, et si l'effectif en ressort renforcé, on attend surtout le prochain marché estival.

01/02/2017

Les supporters marseillais ont la réputation d'être peu patients et surtout toujours prompts à la critique lorsque la direction de leur Olympique de Marseille chéri semble prendre de mauvaises décisions sur le plan sportif. Alors lorsqu'un nouveau propriétaire, qui promet de remettre l'OM sur le toit de la France et de l'Europe, arrive aux commandes, autant dire que son premier mercato est scruté à la loupe.



Depuis le premier janvier, Andoni Zubizarreta le directeur sportif et Jacques-Henri Eyraud le président, jouent une partie de la crédibilité future du projet de Frank McCourt avec la gestion du mercato d'hiver. Jamais évident de part la rareté des joueurs de qualité qui souhaitent changer de club, il fallait quand même trouver le moyen de rassurer les fans du club et renforcer l'équipe. Un recrutement choc était attendu, avant les éventuelles grandes manœuvres estivales.

L'OM a joué la sécurité en janvier

Première recrue, Morgan Sanson est une belle pioche de l'avis général. Acheté moins de 10 millions d'euros à Montpellier, le milieu de terrain est un jeune talent qui a montré ses qualités et venait renforcer un secteur de jeu peu étoffé. Puis est venu Patrice Évra en provenance de la Juventus. Là encore, il s'agit d'"un coup" à tenter. Le joueur souhaitait relancer sa carrière et l'OM s'adjugeait un joueur à l'expérience sans équivalent pour encadrer les troupes. Si son niveau sportif est incertain, il y a peu de chance qu'il soit en dessous de ceux de Doria, Rekik, Hubocan ou Bedimo au poste d'arrière gauche.



Mais il manquait encore la grosse prise, on se doutait au cours des semaines que Jacques-Henri Eyraud voulait faire une démonstration de force, et elle allait prendre le nom de Dimitri Payet. Faire revenir un international français titulaire chez les Bleus, et l'extraire de la puissante Premier League alors qu'il n'a même pas 30 ans, marque les esprits. L'OM est de retour et est capable de poser 30 millions sur la table. L'image est donc plutôt bien soignée, mais les fans marseillais, à la critique acerbe, attendent plus.

L'été 2017 pour tester la capacité à trouver des talents

Évra, Sanson, Payet, Sertic, les supporters de l'OM les connaissent et ils sont de vrais renforts pour une équipe faible et qui peut désormais tenter un Top 5 en L1. Or avec l'arrivée de Zubizarreta et son réseau de recrutement espagnol voire européen, les observateurs attendent des "trouvailles", du genre de celles qu'a faites Monaco avec Bernardo Silva, Fabinho ou encore Carrasco revendu depuis à l'Atletico de Madrid. Pour le moment l'OM a fait un mercato Français-Ligue 1, sans surprise mais efficace pour l'immédiat, et la direction est désormais attendue pour sa capacité à faire de l'OM un dénicheur de talents, d'autant que sa capacité financière est bien inférieure à un PSG qui peut se permettre d'acheter des stars. L'OM devra les "fabriquer".



Certes, la direction sportive a tenté de recruter certains joueurs que les habitués du multiplex Ligue 1 ou de la Ligue des champions ne connaissent pas (ou pas encore), à l'image du latéral gauche français Lucas Hernandez. Sous contrat avec l'Atletico, il a été prêté cette saison à Alavés et ne voulait pas quitter le club en cours de saison. Il reste dans le viseur du club pour l'été prochain. Amérique du sud, Portugal, Belgique, Afrique ou encore Espagne, autant de marchés que la France néglige trop souvent au moment de recruter des joueurs. L'OM a investi énormément de moyens dans sa cellule de recrutement et sa formation des jeunes. Si la seconde ne donnera des résultats qu'à moyen terme, la première jouera sa crédibilité dès le mois de juin prochain.