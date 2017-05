publié le 18/05/2017 à 11:26

Six mois déjà que Kylian Mbappé fait des merveilles sous les couleurs de l'AS Monaco. Une saison qui se termine en apothéose puisque les Monégasques ont été sacrés champions de France mercredi 17 mai au stade Louis II. Après le match face à Saint-Étienne (2-0), le buteur âgé de 18 ans seulement a évoqué cette ascension fulgurant au micro de Canal + et a affiché la place importante que tient sa mère dans sa détermination.



"Après la victoire en Gambardella (U19, ndlr), ma mère m’avait dit : 'C’est bien beau, mais ça, c’est avec les enfants". Je lui avais répondu : 'Regarde, donne-moi un an et je ferai la même avec les adultes !'". Une promesse que Kylian Mbappé a tenue en devenant champion de France hier, mais en étant cinquième buteur de Ligue 1 et élu meilleur espoir de la Ligue 1 lors des trophées UNFP.

Mais le jeune prodige ne compte pas s'arrêter là et ne cache pas son ambition, notamment à sa mère. "Pour l’année prochaine, je lui promets une meilleure saison encore. Il faut toujours mettre la barre haut, sinon on ne progresse pas", a-t-il expliqué. Reste à savoir s'il restera sous les couleurs monégasques. Si aucune information n'a été confirmée, le prince Albert II de Monaco a toutefois lâché quelques indices après la victoire d'hier.

"J’espère qu’on arrivera à garder cet esprit et cette volonté d’aller de l’avant, même si je sais qu’il y aura des départs (…) Je n’ai pas la réponse pour Mbappé, mais je sais qu’il a envie de rester et sans trahir de secret, son père veut aussi qu’il reste. Il peut toujours y avoir des changements que je ne connais pas. Mais, au jour d’aujourd’hui il sera encore à l’AS Monaco la saison prochaine.