publié le 17/05/2017 à 12:52

La seule certitude du mercato estival à venir (9 juin, 31 août), c'est que le PSG ne sera pas inactif. Alors que cette saison devrait se terminer par un bilan correct en cas de victoire en Coupe de France face à Angers le 27 mai au Stade de France, la perte du titre de champion de France après 4 ans d'hégémonie et l'élimination traumatisante en Ligue des champions contre le FC Barcelone obligent les Qataris à repenser leur projet.



Et pour ce faire, la direction du PSG devra offrir à Unai Emery ou à son éventuel remplaçant une autre équipe que celle construite à ce jour par Leonardo, et dont les "renforts" depuis le départ du Brésilien ont le plus souvent été des flops (Kurzawa, Stambouli, Cabaye, Ben Arfa...). Et pour sa refonte, le PSG devra d'abord montrer la sortie à certains de ses joueurs, à commencer par Lucas à en croire la presse.

Une alternative et une concurrence à Di Maria

Et pour remplacer le Brésilien, qui semble avoir du mal à briser son plafond de verre, le PSG songerait à engager Ivan Perisic, actuel attaquant de l'Inter à en croire La Gazetta dello Sport. Le Croate de 28 ans, attraction de l'Euro 2016 et au style très spectaculaire, champion avec le Borussia Dortmund en 2012, viendrait donner plus de profondeur et de qualité au banc parisien. À l'image de l'effet procuré par l'arrivée de Draxler en janvier 2017, celle de Perisic qui évolue sur les ailes pourrait booster la concurrence et rendre Angel Di Maria plus constant dans ses performances. Mais le quotidien italien explique que la tâche s'annonce rude pour les Parisiens. En effet, la Premier League et sa puissance financière lorgnerait aussi sur le Croate, dont le prix pourrait atteindre les 60 millions d'euros.

James attendu par le "Special One"

Autre club à la recherche de trophées et qui amorce son projet à coup de millions : Manchester United. Le club de José Mourinho veut se doter d'une ligne offensive plus créative et efficace, et pour ce faire c'est vers un joueur du Real Madrid que se tournerait le technicien portugais. Barré par la "BBC" en attaque et concurrencé par l'émergence de jeunes talents madrilènes, le Colombien James Rodriguez est donc la cible de ManU. Talent pur, meilleur buteur de la Coupe du monde 2014, le meneur de jeu ne rentre pas vraiment à merveille dans le jeu très vertical du Real Madrid. Selon As, le meneur de jeu de 26 ans pourrait ainsi rejoindre les Red Devils contre une indemnité de 49 millions d'euros. Une "belle affaire" pour celui qui a coûté 80 million aux Merengue lors de son arrivée de Monaco.