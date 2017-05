Monaco officiellement sacré champion de France

publié le 17/05/2017 à 22:54

Il leur fallait un point pour être champion de France. Les Monégasques ont fait encore mieux en dominant Saint-Étienne lors d'un match reporté de la 31e journée de Ligue 1. Trois points qui permettent aux joueurs de Leonardo Jardim d'officialiser un sacre qui leur tendait les bras depuis leur victoire face à Lille lors de la précédente journée de championnat.



Et la délivrance est venue de la révélation de cette saison, Kylian Mbappé. La pépite monégasque, sacrée meilleur espoir lors de la remise des trophées UNFP, a inscrit le premier but de cette rencontre, son 15e cette saison, en éliminant parfaitement Stéphane Ruffier après une magnifique ouverture de Radamel Falcao (19e, 1-0). Une première réalisation logique tant les hommes du Rocher ont mis le pied sur le ballon lors de cette première période.



Derrière, les coéquipiers de Bernardo Silva ont parfaitement maîtrisé leur sujet, n'étant inquiétés qu'à de très rares occasions par des Stéphanois dépassés dans de nombreux secteurs de jeu. Valère Germain, qui était entré en fin de match, a alourdi le score dans les arrêts de jeu afin de donner encore un peu plus d'épaisseur à la victoire des Rouges et Blancs (93e, 2-0).

L'ASM met fin à 17 ans d'attente

Et si les Monégasques nous ont habitués à enchaîner les buts, cette petite victoire suffit ce mercredi à leur bonheur. Ces 103e et 104e réalisations de la saison sont les bonnes et permettent au club de la Principauté de soulever l'Hexagoal, le trophée de la Ligue 1, avant même la dernière journée de championnat. Mais surtout, elles permettent à Radamel Falcao, Kylian Mbappé, Joao Moutinho ou encore Fabinho de célébrer ce titre avec leurs supporters dans leur stade de Louis II.



Une chose est sûre, de la L2 en 2013 à ce huitième titre de champion désormais assuré, le chemin parcouru par le club du Rocher, dont le dernier sacre en L1 remonte à l'an 2000, est immense. La fête devrait battre son plein dans les prochains jours sur la Principauté.

8 – @AS_Monaco a remporté son 8e titre de Champion de France:

2017 ¿

2000 ¿

1997 ¿

1988 ¿

1982 ¿

1978 ¿

1963 ¿

1961.¿

Félicitations. pic.twitter.com/XRm908eP0n — OptaJean (@OptaJean) 17 mai 2017