publié le 03/05/2017 à 18:43

C'est donc désormais officiel, Francesco Totti rangera ses crampons, pour la dernière fois de sa carrière, à la fin de la saison. L'annonce a été faite par Monchi, directeur sportif, ajoutant que le futur retraité intégrera la direction sportive du club. Le 27 mai prochain la Roma affrontera le Genoa pour la 38e journée de Serie A. La dernière sortie de l'équipe en 2016-2017 et l'ultime match de sa légende.



Contrairement à ses présences répétées sur le banc de touche depuis maintenant cinq saisons, le numéro dix de la Louve devrait jouer et dire au revoir au Stade Olympique, où trône une banderole "No Totti, No Party" à chaque rencontre.



Des symboles comme ceux-ci, Totti et le Roma en ont écrit des dizaines. Mais le champion du monde 2006 a surtout marqué l'ASR avec des statistiques sportives gonflées par une longévité unique (il a signé son premier contrat professionnel en 1993) : 25 saisons, 17 entraîneurs, 783 matches, 307 buts, 197 passes décisives.

La Roma avant les trophées

Son palmarès collectif est moins étoffé, ce qui renforce l'amour que lui portent les tifosi. "Il Capitano" a toujours préféré rester dans la capitale italienne malgré des approches de clubs tels que le Real Madrid ou Chelsea, sûrement plus prompts à épaissir sa salle de trophée. En 25 saisons il n'a remporté qu'un titre de champion d'Italie (2001), deux coupes nationales (2007, 2008) et une Supercoupe (2007).