publié le 03/05/2017 à 16:46

Après avoir quasiment interdit le Paris Saint-Germain d’empocher le titre de champion de France pour la cinquième année consécutive, Jean-Michaël Séri va-t-il rejoindre son dernier bourreau ? En battant le PSG (3-1), ce dimanche 30 avril 2017 à l'Allianz Riviera, l'Ivoirien a prouvé une fois de plus ses nombreuses qualités de milieu de terrain : récupérateur, intelligence de jeu, projection vers l'avant, précision de passe.



Marco Verratti avouait même, avant cette 35e journée, que le jeu pratiqué par le milieu de terrain niçois lui plaisait. Suffisant pour lui trouver une place dans l'effectif parisien ? Unai Emery, comme ses homologues de l'Olympique de Marseille, semble être intéressé par le milieu de poche (1,65 m). Le quotidien régional Nice-Matin révèle l'information, ajoutant que le FC Barcelone serait également séduit.

Jean-Michaël Séri est une pièce maîtresse de la saison historique du Gym (le club n'a plus fini une saison sur le podium de plus de 40 ans). En championnat il a joué 29 fois pour six réalisations et dix passes décisives. Arrivé à l'été 2015 en provenance de Paços de Ferreira (POR) pour 600.000 euros, le joueur ne partirait pas de Nice pour moins de 25 millions d'euros, toujours selon Nice-Matin.

Gaspar pour remplacer Sidibé ?

Jordy Gaspar est reparti de l'effectif professionnel de l'Olympique Lyonnais aussi rapidement qu'il n'en est arrivé. Titulaire surprise, pour la première fois de sa jeune carrière, lors du déplacement à Nice (2-0, le 14 octobre 2016), il n'a refoulé les pelouses de Ligue 1 que lors d'OL-Bastia (2-1, 12e journée). Deux apparitions qui pourraient avoir convaincu l'AS Monaco de le recruter cet été. Selon L'Équipe, le prometteur latéral droit, dont la signature d'un premier contrat professionnel tarde, ne serait pas insensible aux appels princiers.



L'international français des moins de 20 ans est sous contrat stagiaire avec l'Olympique Lyonnais. Conscient du talent de son joueur, les dirigeants rhodaniens ont tenté de le conserver mais les requêtes de chacun seraient trop dissociées pour déboucher sur un accord.



Leonardo Jardim, entraîneur de l'ASM, possède déjà deux arrières droit de bon niveaux (Djibril Sidibé et Almamy Touré) mais le premier cité, très courtisé, n'est pas certain d'effectuer une troisième saison sur le Rocher. Si le transfert se réalise, l'OL récupérerait une indemnité de formation (environ 500.000 euros).