publié le 13/05/2017 à 14:32

L'AS Monaco est leader du championnat de France depuis la 20e journée et devrait le rester jusqu'au terme de la saison. À deux week-ends de la fin de l'exercice 2016-20017, elle compte trois points d'avance (86) sur le Paris Saint-Germain (83) et doit rattraper, le 17 mai prochain, un match en retard (face à l'AS Saint-Étienne). Une seule et unique victoire sur ses trois dernières sorties et la couronne de champion de France sera sienne. L'ASM reçoit le Losc (dimanche, 21h), les Verts et finiront par un déplacement au Roazhon Park de Rennes (samedi 20 mai).



L'équipe de Leonardo Jardim devrait donc interrompre la domination du PSG. Le club de la capitale raflait tous les titres nationaux depuis la saison 2014-2015. Lors de l'arrivée des propriétaires qataris les observateurs imaginaient même que le club de Nasser Al Khelaïfi allait faire mieux que les sept titres d'affilés de l'Olympique Lyonnais (entre 2002 et 2008).

Paris n'a donc pas battu ce record. La faute à une saison magnifique de l'AS Monaco (meilleure attaque, deuxième meilleure défense, meilleure équipe à domicile et à l'extérieur, parcours européen héroïque). Les qualités de l'équipe de Leonardo Jardim seront-elles aussi évidentes la saison prochaine ? Sera-t-elle capable de refaire une saison a quasiment trois buts par match ?

Gérer au mieux le mercato

Une certitude : l'ASM sera particulièrement draguée au prochain mercato. Cette équipe, demi-finaliste de la Ligue des champions, troisième meilleure attaque parmi les grands championnats européens et donc très certainement championne de France, a ébloui le monde du football. Le tout avec un effectif dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans. Les grands clubs vont jouer des coudes pour s'arracher les talents monégasques.



L'équipe dirigeante du club, et Leonardo Jardim, devront être singulièrement habiles pour éviter la razzia. Elle l'a été, durant la saison, en prolongeant les contrats d'une partie de l'effectif (Subasic, Germain, Fabinho) mais les prochains mois seront autrement plus complexes. Vadim Vasilyev répète à qui veut l'entendre que son club ne sera pas, économiquement, forcé de vendre.



Deux tendances se dessinent autour de l'été monégasque : Fabinho, Tiémoué Bakayoko (en contact très avancé avec Chelsea) et les deux latéraux français (Benjamin Mendy et Djibril Sidibé) pourraient partir en cas de très grosses offres. Kylian Mbappé devrait lui rester une année supplémentaire sur le Rocher. Le vice-président ne compte pas laisser échapper la pépite française. Le joueur affirme qu'une année de plus à Monaco ne le dérangerait pas même si "tout est possible dans le football", selon ses mots.

Le journal «Marca» affirme que Kylian Mbappé a donné son accord au Real Madrid pour un transfert dès cet été https://t.co/MrM8k8tkt8 pic.twitter.com/AjvC4gb80n — L'ÉQUIPE (@lequipe) 5 mai 2017

Lui rêve de jouer au Real Madrid. Le Real Madrid semble prêt à faire des folies pour se l'offrir. Florentino Perez, président du club espagnol, n'hésiterait pas à dégainer un chèque de plus ou moins 100 millions d'euros si Monaco n'en demande pas moins.



Ces départs devront être remplacés et là encore l'ASM n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut décrocher d'autres titres. Youri Tielemans, milieu de terrain belge, Soualiho Meité (SV Zulte Waregem/BEL) et Jean-Michaël Séri (Nice) font l'objet de rumeurs persistantes. Quels que soient les noms des recrues monégasques, Jardim devra insuffler une nouvelle dynamique.

Une concurrence démultipliée

Cette saison l'AS Monaco s'est longuement battue contre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain dans les hautes sphères du championnat de France. Si la présence du voisin azuréen à cette altitude est une (bonne) surprise, la concurrence acharnée du club de la capitale l'est moins. De par son budget, son effectif et son expérience, le champion sortant était le grand favori pour se succéder.



La saison prochaine cela pourrait être non pas trois mais six équipes en concurrence dans le haut du tableau. Paris et Monaco devraient en être, Nice pourrait surfer sur sa dynamique et Lyon, s'il gagne en régularité, sera de la compétition. Puis deux autres venus pourraient bouleverser les pronostics : Marseille et Lille.



Ces deux clubs sont désormais poussés par des investisseurs étrangers (l'Américain Franck McCourt dans le sud, le Hispano-Luxembourgeois Gérard Lopez dans le nord). Dès lors que les caisses sont renflouées, plusieurs talents vont composer les deux effectifs. Dans les Bouches-du-Rhône c'est déjà le cas avec Dimitri Payet, Florian Thauvin, Morgan Sanson et Maxime Lopez notamment. L'aura de Marcelo Bielsa, prochain entraîneur dans les Hauts-de-France, attirera sans aucun doute.

Jardim, la clef du succès

Leonardo Jardim a été nommé, par la Ligue de football professionnel, parmi les quatre prétendants au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Nul ne sait si la récompense lui reviendra mais chacun, désormais, salue le travail du Portugais. Arrivé à la tête de l'AS Monaco à l'été 2014, ses deux premières saisons étaient sans reflet (3e derrière Paris et Lyon à chaque fois). Son équipe était ennuyeuse et les stars repartaient plus vite qu'elles n'arrivaient.



Le leader de Ligue 1 propose aujourd'hui un tout autre spectacle et enchante les observateurs. Le fruit d'un travail de longue haleine de l'ancien coach du Sporting Portugal. Il profite d'un luxe bien trop rare chez les techniciens : le temps. En trois ans ses dirigeants n'ont cessé de croire en ses idées, lui laissant une liberté d'acte remarquable.

Leonardo Jardim et Pep Guardiola en avril 2017 lors de Manchester City-Monaco Crédit : Super/SilverHub/Shutter/SIPA

Cette stratégie a donc été payante puisque Monaco devrait soulever son premier trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue 2003. Garder cet entraîneur serait le meilleur choix que pourrait prendre les dirigeants du club, cet été. Comme ses joueurs Jardim est courtisé par les grandes écuries qui devraient changer de coach cet été : Arsenal en cas de départ d'Arsène Wenger, l'Inter Milan où Stefano Pioli vient d'être limogé et le FC Barcelone puisque Luis Enrique a dores et déjà annoncé son départ.