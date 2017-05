Karim Benzema entre Antoine Griezmann et Diego Godin le 8 avril 2017

publié le 10/05/2017 à 20:00

Rebelote ou "remontada" ? Zinédine Zidane est tout proche d'une deuxième finale consécutive de Ligue des champions en tant qu'entraîneur principal, mais son Real Madrid, vainqueur 3-0 à l'aller, doit museler l'Atlético de Diego Simeone lors de l'ultime affiche européenne au stade Vicente-Calderon. Dans la vieille enceinte des bords du fleuve Manzanares, le bruit et la fureur attendent le Real de "Zizou", champion d'Europe en titre, face à son voisin, dont l'entraîneur argentin assure croire à l'exploit.



Il y a trop de revanches à prendre, trop d'orgueil et de fierté pour penser que les "Colchoneros" vont se rendre sans lutter. Même vaincus par le Real en finale en 2014 et 2016, même impuissants la semaine dernière face au triplé de Cristiano Ronaldo. À domicile, les hommes de Simeone n'avaient-ils pas balayé le Real de Carlo Ancelotti 4-0 en février 2015 ?

