Mercato : la pépite belge Youri Tielemans convoitée par Lyon et Monaco

publié le 27/02/2017 à 19:18

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kimpany, Thomas Meunier, Yannick Ferreira Carrasco... La liste des talents belges éclos ces dernières années n'en finit pas. Il faut désormais y ajouter Youri Tielemans, probable star du prochain mercato estival. Capitaine du RSC Anderlecht à seulement 19 ans (20 le 7 mai prochain), le milieu axial explose un peu plus cette saison en championnat de Belgique comme en Europa League. Sa valeur est estimée à 25 millions d'euros.



L'Atlético de Madrid de son compatriote Ferreira Carrasco tiendrait la corde. Mais le club d'Antoine Griezmann et Kevin Gameiro est pour l'instant toujours interdit de recrutement par la FIFA pour avoir fait participer des joueurs mineurs à des compétitions. Le Tribunal arbitral du sport devrait se prononcer en juin prochain sur une levée ou non de cette sanction. Touché de la même manière, le Real Madrid pourra, lui, finalement recruter cet été.

Zinédine Zidane ne serait pas non plus insensible au talent de Youri Tielemans, de même que José Mourinho à Manchester United. Selon le média belge La Dernière Heure, deux clubs Français sont également sur les rangs : Lyon et Monaco. Dans le Rhône, il pourrait pallier à un départ de Corentin Tolisso (vers la Juventus Turin ?). Sur le Rocher, il correspondrait parfaitement au projet de recruter des jeunes stars en devenir pour réaliser une jolie plus-value par la suite.

Professionnel à 16 ans

Formé à Anderlecht, le droitier d'1,77 m évolue avec l'équipe professionnelle depuis 2013, quelques semaines après avoir fêté ses 16 ans. En octobre de la même année, il devient le 3e plus jeune joueur et plus jeune Belge de l'histoire à disputer un match de Ligue des champions, contre l'Olympiakos. Trois ans et demi et deux apparitions avec l'équipe nationale de Belgique plus tard, Tielemans affiche cette saison le bilan flatteur de 12 buts et huit passes décisives en 26 matches de championnat de Belgique.



En Ligue Europa, il a marqué à quatre reprises, notamment contre les Verts de Saint-Étienne, sur penalty, en phase de poules. L'obstacle Zénith Saint-Petersbourg franchi de justesse (victoire 2-0 en Belgique, défaite 3-1 en Russie), Anderlecht va poursuivre son aventure en 8es de finale face aux Chypriotes de l'Apoel Nicosie. Avant de retrouver Lyon plus tard dans la compétition et de séduire définitivement Jean-Michel Aulas et ses conseillers ?