publié le 12/05/2017 à 13:44

Voilà un nouveau prétendant au milieu de terrain de l'OGC Nice Jean-Michaël Séri. Porté par une saison remarquable (son club finira très probablement troisième de championnat), l'Ivoirien attire plusieurs grands clubs français et européens. Depuis quelques jours et selon Le Parisien, l'AS Monaco s'est placée sur le dossier du protégé de Lucien Favre.



Le club de la Principauté vient ainsi s'ajouter au FC Barcelone (là où Séri rêve d'évoluer), au Paris Saint-Germain, à Arsenal et à Tottenham, plus ou moins avancés dans les tractations avec les dirigeants niçois. Ces derniers auront le plus grand mal à conserver l'ancien joueur de Paços de Ferriera (25 ans) tant les offres risquent probablement d'affluer.

Arrivé pour un petit million d'euros sur la Côte d'Azur, il devrait la quitter pour au minimum 25 millions d'euros. C'est, en tout cas, ce qu'espère Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons. Cette saison Séri a joué 29 des 36 premiers matches de L1 pour six buts et neuf passes décisives.



Le marché des transferts, côté monégasque, devrait être particulièrement mouvementé. Fabinho aurait un bon de sortie et Tiémoué Bakayoko est en négociation avancée avec Chelsea. Plusieurs accords auraient déjà été trouvés entre le club londonien et l'entourage du Franco-Ivoirien. Vadim Vasilyev et son équipe dirigeante multiplient les pistes pour remplacer ces deux milieux en partance. En plus de Séri, Youri Tielemans (RSC Anderlecht/BEL) et Soualiho Meite (SV Zulte Waregem/BEL) ont été approchés par le probable futur champion de France.

Laporte loin de l'Espagne ?

En plus de l'ancien rennais, Chelsea FC pourrait recruter un autre grand espoir du football français : Aymeric Laporte (Athletic Club Bilbao/ESP). Le nouveau venu en équipe de France A intéresse plusieurs clubs espagnols, pays où il a effectué son début de carrière. Natif d'Agen (22 ans), il a rapidement traversé les Pyrénées pour terminer sa formation dans le club basque.



Depuis la saison 2013-2014, il fait partie des hommes de bases de l'ancien club de Marcelo Bielsa et possède une solide réputation en terre ibérique. Son talent n'a pas laissé insensible le FC Barcelone notamment. Pep Guardiola lui voue une certaine admiration et avait tenté de le recruter lorsqu'il entraînait le club catalan.



Chelsea est également sur les rangs depuis deux ans. Lors de l'été 2015 les dirigeants du club d'Antonio Conte avait approché le gaucher. Le média espagnol El Correo affirme que le joueur fait partie de la liste de l'entraîneur italien. Sous contrat jusqu'en 2020, Laporte posséderait une clause libératoire de 65 millions d'euros.