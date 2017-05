publié le 12/05/2017 à 16:04

Les amoureux de foot et de Ligue 1 devront attendre la fin du deuxième week-end de mai pour voir les équipes françaises s'affronter. En effet, toutes les équipes doivent jouer en même temps lors des 37e et 38e journées du championnat, afin de respecter l'équité sportive. Et alors que les multiplex de fin de saison sont traditionnellement organisés les samedis soir, celui de la 37e journée du championnat de France 2016-2017 se jouera dimanche 14 mai (21h). Une déprogrammation que la Ligue de football professionnel explique par la demi-finale européenne de l'Olympique Lyonnais jouée jeudi. Le règlement de la LFP concède trois jours de repos, minimum, entre deux sorties d'un seul et même club. L'OL ayant joué jeudi soir, il ne peut refouler un terrain que le dimanche au plus tôt.



Le club de Jean-Michel Aulas a atteint, pour la première fois de son histoire (et de l'histoire des clubs français), le dernier carré de la Ligue Europa. Et malgré sa victoire face aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam (3-1), ce jeudi 11 mai, il s'est fait éliminer. La faute à un match aller manqué (4-1 aux Pays-Bas). Monaco sera-t-il champion de France avant le dernier match de l'exercice ? Qui de Marseille ou de Bordeaux va décrocher la 5e place de Ligue 1 ? Bastia sera-t-il relégué dès cette 37e journée ? Réponses en fin de week-end.

Ce changement convient donc à l'Olympique Lyonnais. Peut-être moins aux Monégasques et aux Stéphanois. Ces deux groupes s'affrontent mercredi 17 mai pour rattraper leur match de la 31e journée de Ligue 1, reporté pour cause de finale de Coupe de la Ligue (4-1 en faveur de Paris le 1er avril).