publié le 22/03/2017 à 12:39

Bourreau de Manchester City en 8es de finale retour de la Ligue des champions, Tiémoué Bakayoko recroisera-t-il la route des hommes de Pep Guardiola dès la saison prochaine en Premier League ? Selon les informations d'un journaliste de Sky Sports, Guillem Balague, le jeune milieu de terrain de Monaco aurait donné son accord de principe à Chelsea et à ses dirigeants, l'entraîneur italien Antonio Conte en tête, pour un transfert l'été prochain.



Avec Kylian Mbappé (18 ans), Almamy Touré (20 ans), Thomas Lemar (21 ans), Benjamin Mendy (22 ans), Bernardo Silva (22 ans), Djibril Sidibé (24 ans) ou encore Jemerson (24 ans), Tiémoué Bakayoko (22 ans) fait partie de la jeune génération dorée de l'AS Monaco, irrésistible cette saison. Transféré de Rennes durant l'été 2014 pour huit millions d'euros après une seule saison chez les professionnels, le natif de Paris compose avec le Brésilien Fabinho (23 ans) une redoutable paire de milieux axiaux.

Aligné à 26 reprises en 30 journées de Ligue 1 et 11 fois en Ligue des champions, le numéro 14 des rouges et blancs ne cesse de progresser. Son talent n'a pas échappé à Didier Deschamps, qui vient de faire appel à lui pour la première fois après le forfait de Paul Pogba. Parallèlement, sa valeur marchande explose. Monaco attendrait au moins 60 millions d'euros pour le laisser filer. Si Chelsea est disposé à les payer, et certainement à s'aligner sur des offres supérieures d'autres grandes écuries européennes, Bakayoko formerait avec N'Golo Kanté un autre duo alléchant sur le papier.

Batshuayi sur le départ, Rooney de retour à Everton ?

Autre rumeur renvoyant à Chelsea sur le marché des transferts : le probable départ de Michy Batshuayi en fin de saison. Malgré les 39 millions d'euros investis sur l'attaquant belge de 23 ans pour le faire venir de Marseille l'été dernier, les Blues se seraient rendus à l'évidence : le pari est perdu. L'attaquant a seulement participé à 92 minutes de championnat d'Angleterre en 16 apparitions (un but). Selon le Daily Mail, West Ham se serait déjà positionné pour un prêt.



Toujours en Angleterre, The Independent croit savoir que Wayne Rooney serait sur le point de quitter Manchester United après 13 saisons et autant de titres conquis. Son prochain club ? Le premier et unique de sa carrière avant son transfert chez les Red Devils en 2003, Everton. Les premiers détails financiers auraient même été évoqués entre les trois parties.