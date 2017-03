publié le 27/03/2017 à 14:59

Pas un jour ne s'est passé en amont de Luxembourg-France sans que le nom de Kylian Mbappé ne soit évoqué dans les médias de France comme d'Espagne. Cette semaine marquée par le match amical entre les Bleus et la Roja, mardi 28 mars (21h) au Stade de France, puis par la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Monaco sera-t-elle celle de Thomas Lemar ?



Appelé pour la première par Didier Deschamps en novembre dernier, le milieu offensif gauche du club de la Principauté avait disputé les 15 dernières minutes du match contre la Côte d'Ivoire en remplacement d'Adrien Rabiot. Quatre mois et demi plus tard, les chances de le voir aligné d'entrée contre les Espagnols à la place de Dimitri Payet semblent élevées. Entre temps, Thomas Lemar a confirmé en club tous les espoirs placés en lui.

Auteur de sept buts et six passes décisives en Ligue 1, le natif de Baie-Mahault, en Guadeloupe, brille aussi en Ligue des champions avec deux réalisations et autant de caviars distribués. Monaco qualifié pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition, l'intérêt pour le joueur de 21 ans lancé chez les professionnels par Caen ne risque pas de faiblir.

Simeone en a fait sa priorité

À en croire L'Équipe de lundi 27 mars, c'est du côté de l'Atlético de Madrid qu'il est le plus prononcé. Le club d'Antoine Griezmann aurait déjà proposé 25 millions d'euros l'été dernier, offre refusée par l'ASM. Mais Diego Simeone et ses dirigeants entendent bien revenir à la charge. Problème, la concurrence se renforce. Lemar plairait aussi au FC Barcelone en Espagne, ainsi qu'à Chelsea et Liverpool en Angleterre.



Petit gabarit (1,70 m), le gaucher excellent sur coup-franc a rejoint Monaco en 2015 contre une indemnité de transfert estimée à quatre millions d'euros. Avec le Portugais Bernardo Silva, le Brésilien Fabinho et les Français Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Almamy Touré et bien sûr Mbappé, il fait partie de ses jeunes joueurs sur lesquels Monaco pourrait réaliser une énorme plus-value en cas de vente cet été.