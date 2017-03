publié le 26/03/2017 à 14:37

Hatem Ben Arfa a-t-il été inspiré par Karim Benzema ? Comme l'attaquant madrilène, le gaucher s'est offert une sortie médiatique, ce dimanche 26 mars, via la page Facebook d'une de ses fans. Le coup était préparé, annoncé et donc attendu : "J'ai décidé de m'exprimer pour la première fois sur ma situation au PSG", avait déclaré le joueur.



L'international s'y juge compétiteur mais "ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué" : "Je ne revendique rien. Je veux qu'on me donne ma chance, que je sente qu'il y a de la concurrence. C'est compliqué d'être remplaçant. On peut accepter cela si on sait que c'est temporaire ou si on sent qu'on peut changer les choses". Une manière d'interpeller Unai Emery sur une compétition injuste ?

Arrivée au club de la capitale l'été dernier avec un statut de potentiel titulaire, la situation de Ben Arfa est en effet compliquée. Il a participé à 23 rencontres de Ligue 1 pour seulement cinq titularisations. Un chiffre qui s'élève à sept toutes compétitions confondues. L'ancien Marseillais participe rarement aux matches cruciaux de son équipe (zéro minute de jeu lors de la double confrontation face à Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions par exemple).



Il n'a marqué aucun but en championnat et n'y a délivré qu'une seule passe décisive. Sa fiche personnelle, sur le site de la Ligue de Football Professionnelle, n'indique que deux frappes cadrées du joueur depuis août dernier... Enfin face caméra de conclure : "Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon je partirai de moi-même. Je ne vais pas lâcher et continuer à forcer mon destin".