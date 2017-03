publié le 25/03/2017 à 15:41

Depuis que Donato Di Campli, l'agent de Marco Verratti, a lancé la rumeur d'un possible transfert de son poulain en fin de saison, le principal intéressé ne s'était pas exprimé. C'est chose faite. En marge de la rencontre Italie-Albanie en éliminatoire de la Coupe du monde 2018 (Russie) remportée (2-0) par les Azzurri, le Parisien a contredit son agent.



"Non je n'irai pas à Barcelone, je suis bien Paris", relève Mundo Deportivo, quotidien pro-Catalan. "Le club a un grand projet et je pense que je jouerai toujours avec le PSG la saison prochaine". Voilà de quoi rassurer les supporters du club de la capitale.

Depuis son arrivée en France, Marco Verratti répète qu'il "quitterait le PSG après avoir remporté la Ligue des champions avec ce club". Après l'incroyable élimination en huitièmes de finale de la "C1" face à Barcelone (6-1, le 8 mars dernier), le "Petit Hibou" semble donc suivre sa logique depuis l'été 2012 et son transfert en provenance de Pescara.

Les dirigeants de Tottenham prêt à libérer Sissoko ?

L'information officielle ne devrait tomber que lundi 27 mars : les décideurs des "Spurs" ne devraient pas s'opposer à un départ de l'international français en juillet prochain comme le relève le quotidien L'Équipe. Cette séparation semble inéluctable tant la situation de Sissoko est bouchée dans le club de Mauricio Pochettino.



La relation entre l'entraîneur argentin et le Français n'est pas propice à une quelconque collaboration. Les deux hommes ne se parlent presque jamais selon un source anglaise. Cette saison le joueur de 27 ans n' a joué que 1.029 minutes sous le maillot du club du nord de Londres en 24 rencontres.



Arrivée à Tottenham en provenance de Newcastle (D2 anglaise) l'été dernier pour 35 millions d'euros (somme record pour le club), il devrait donc y repartir assez rapidement et pour une somme plus ou moins similaire. Plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à l'accueillir. Pour son retour en équipe de France ? Titulaire et meilleur joueur français lors de la finale de l'Euro 2016 (perdue 1-0 contre le Portugal), Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars).