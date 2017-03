publié le 23/03/2017 à 13:15

Une large partie des 24 Bleus réunis à Clairefontaine depuis lundi 20 mars en vue des échéances au Luxembourg (éliminatoires Mondial 2018) et face à l'Espagne (amical) alimente la rubrique transferts jeudi 23 mars, dans la presse française comme en Espagne. Le chouchou du public français ne fait pas exception. Antoine Griezmann sera-t-il encore un attaquant de l'Atlético de Madrid la saison prochaine ? Son entraîneur Diego Simeone aborde la question dans un entretien vidéo accordé au journal AS.



"Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des Champions et Griezmann est un grand joueur, expose l'Argentin. Jamais je ne me permettrais d’exiger qu’il reste. Je ne l’ai pas fait avec Costa (vendu à Chelsea pour 32 millions d'euros en 2014, ndlr), ni avec Falcao (cédé à Monaco en 2013 pour la somme record en Ligue 1, à l'époque, de 60 millions d'euros). J’accompagne dans leurs décisions tous les joueurs qui m’ont tout donné. Mais c’est clair que tant qu’il restera, l’équipe et le club vont continuer à grandir".

Transféré de la Real Sociedad à l'Atlético en 2014 contre près de 30 millions d'euros, le Français qui vient de fêter ses 26 ans vient d'assurer qu'il se sent "bien en Espagne", qu'il a "besoin de soleil". Mais dans la phrase précédente, il concédait que "c'est un rêve de jouer pour les plus grands" dont font partie le Real et le Barça, "comme le Bayern et les Anglais dont je rêve depuis tout petit". Double discours difficile à décrypter, loin d'éteindre la piste redondante l'envoyant chez le Manchester United de son ami Paul Pogba.